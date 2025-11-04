English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಮೆ ಭಗ್ನ‌ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:24 PM IST
  • ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್
  • ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭಗ್ನ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದವನೇ ಆದ ಮಂಜುನಾಥ್ @ ಪೆಂಡಾಲ್ ಮಂಜ(31) ಎಂಬಾತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಕಳೆದ ಅ.23 ರಂದು ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲುಂಬಿನಿ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬುದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದನು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದು ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಿಗ್ರಹ ಭಗ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು: ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಮಂಜನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದನು.‌ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮಂಜನಿಗೆ 60  ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಈತನ ಮನೆಯವರು ಚಿನ್ನ ಗಿರವಿಗೆ ಇಟ್ಟು 30 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಮಾರಿ ಉಳಿದ 30 ಸಾವಿರ ದಂಡದ ಹಣವನ್ನು ಮಂಜ ಪಾವತಿಸಿದ್ದನು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 23 ರ ರಾತ್ರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ದ , ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಗ್ರಹ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

