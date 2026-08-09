Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Anekal Crime: ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ.. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಭಯಾನಕ! ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ

Anekal Crime: ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ.. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಭಯಾನಕ! ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ


Crime News: ಗೋಬಿ (Gobi) ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕಿರಿಕ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:41 PM IST
Anekal Crime: ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ.. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಭಯಾನಕ! ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kannada News LIVE : ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣಾಗಮನ, ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
2
3
4
5