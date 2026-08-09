/Anekal Crime: ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.. ಒಂದೇ ಉತ್ತರ.. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಭಯಾನಕ! ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ

Anekal Crime: ಗೋಬಿ (Gobi) ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರ ಬಳಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು.. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕು ಇರಿತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು..? ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದವರು ಯಾರು..? ಈ ಭಯಾನಕ ಚಾಕು ಇರಿತದ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರದ ಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಗೋಬಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೋಚನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಅರ್ಜುನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀವು ಲಂಬಾಣಿನಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ .ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್.. ಹೌದು, ನಾವು ಲಂಬಾಣಿ ಎಂದು ಲಂಬಾಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವೇ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದ ಮೂವರು ಯುವಕರು, ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರುಳು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಡಮಾಡದೆ ಅರ್ಜುನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್.. ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಯಾಳು ಅರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಬನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಬಿ ಕೆಫೆಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು, ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ನೀವು ಲಂಬಾಣಿಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೌದು, ನಾವು ಲಂಬಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕರು, ತಾವು ಜೈ ಭೀಮ್ ಹುಡುಗರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕು ಇರಿತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕರುಳು ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಏರಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕರ ಬಳಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಶುರುವಾಗಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರುಳು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.