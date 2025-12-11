ಮಂಜು-ಲೀಲಾ- ಸಂತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಕೊನೆಗೂ ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂದ್ಲು ಚಿನ್ನು

ಆನೇಕಲ್ : ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಜು–ಲೀಲಾ–ಸಂತು ಅವರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಿರುವೊಂದು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಮಂಜು–ಲೀಲಾ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಬಸವನಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಂಜು–ಲೀಲಾ–ಸಂತು ಅವರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ತಿರುವು ಕಂಡಿದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಲೀಲಾ, ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಲವ್ವರ್ ಸಂತು ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮಂಜು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ "ನನ್ನ ಲೀಲಾ ಫ್ಲೇವರ್, ಚಿನ್ನು, ಬಂಗಾರ ಮನೆಗೆ ಬಾ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಲೀಲಾ ಸಂತುವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಸಂತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೀಲಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಜು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಳಮಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಂಜು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಂತು ಮತ್ತು ಲೀಲಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದ. ಈ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಲೀಲಾ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂತು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಮಂಜು ಬಸವನಪುರದ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿಮಾಡಿ ಜಲ್ಲಿಮಿಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಹೊಸ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊದನೇ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಜು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಸಂತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಲೀಲಾ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಂಜುವಿನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಬಿರುಕು, ನೋವು, ಕಲಹಗಳ ನಂತರ ಮಂಜು–ಲೀಲಾ–ಸಂತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊನೆಗೂ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.