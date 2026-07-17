/ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಹೆತ್ತವರು; ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ!

ಆನೇಕಲ್: ಹೆತ್ತ ಮಗ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಆತನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್) ಗೊಂಡಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಂಜನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನ ಹೆತ್ತವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನ್ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕನಸುಗಳ ಮೂಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಸಂಜನ್ (19). ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಈತ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. ತಂದೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು, ತಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಸಂಜನ್ ಕಂಡಿದ್ದ. ಆತನ ಕನಸಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಯಕೋಟಿ ಸಮೀಪ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಂಜನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಜ್ಜಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೂ ತೋರದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಸಂಜನ್ಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದು ತಡವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಸಂಜನ್ನನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೀರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸೂರಿನ ಕಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಸಂಜನ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ' ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಸಂಜನ್ನ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ (ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್) ವೈದ್ಯರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗ ಇನ್ನು ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯಗುಂದದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಡಲು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಂಜನ್ ಹಲವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಈ ಹೆತ್ತವರ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ತಲೆಬಾಗಿದೆ.