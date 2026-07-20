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Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ ರೆಡಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Krishna Byregowda: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರೂರು ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ನೆಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್? ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:11 PM IST
Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ ರೆಡಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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