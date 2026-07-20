/Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌ ರೆಡಿ! ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ (ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್) ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಸಿರು ಕವಚ ಹಾಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.. ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಸಿರೂರು ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ನೆಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್? ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು, ಸಸಿಗಳು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಚಿವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ. 9.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 64 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸಿರೂರು ಅಭಿಯಾನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೊಳ್ಳಾದ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮಹಾಗನಿ, ಟಬೆಬಿಯಾ, ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು, ನೇರಳೆಯಂತಹ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್:
ನೆಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸಿಗೂ ಜಿಯೋ-ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಇದನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಮರ ಕಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 10 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ..
ನಿಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಹಸಿರಾಗಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ಒಳಗಾಗಿ gbatreeplantation.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಪಬ್ಲಿಕ್-ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಾಧ್ಯ.