/Hair Fall Reasons: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲೂ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

Bengaluru Air Pollution: ಇಂದಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುವುದು (Hair Fall) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಧೂಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕಾರಣವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್...!!
ಹೌದು, ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ವರದಿಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾತಾವರಣ, ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ, ರಸ್ತೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೇವಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ Alopecia Areata ಎಂಬ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳೂ ಕೂಡಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹೊಸ ಅಚ್ಚರಿ!
ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನೇ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. Alopecia Areata ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಧೂಳು, ಕೂದಲಿಗೂ ಅಪಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.\
ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಧೂಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ PM10 ಮತ್ತು PM2.5 ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಿಕಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ, ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.