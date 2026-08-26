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Hair Fall Reasons: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲೂ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

ಇದೀಗ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಕಾರಣವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 26, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:27 PM IST
Hair Fall Reasons: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲೂ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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