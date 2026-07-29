/Police Constable Attack: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಂಗಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಅವರನ್ನು ಬಸ್ನಿಂದ ಎಳೆದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆ ಪೇದೆ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕಯಾತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಂತರ ಗಂಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ಗಂಗಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೇದೆಯನ್ನ ಎಳೆದಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ "ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್" ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಿರುಚಾಡಿದರೂ, ಆ ಯುವಕರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೇ, ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಥಳಿಸಿದ ಯುವಕರು
ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಯುವಕರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಟೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮನಬಂದಂತೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಯುವಕರ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.