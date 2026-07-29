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Police Constable Attack: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಂಗಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 28ರಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 29, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:37 AM IST
Police Constable Attack: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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