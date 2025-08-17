ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಮಾಯಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ,ಮನೆಯವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಕೆಟನ್ನು ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೌಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ. ಇದೀಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವಿದ್ಯುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ನೇ ತಾರೀಖು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ನುವವರ ಮಗು ಎದುರು ಮನೆಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಬೈದು ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಇದನ್ನೇ ತಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ.?
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವನ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಮೇಲೆಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸೌಮ್ಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ರಂತೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗಾಧರ್ ತಲೆಗೆ ಎಂಟು ಹೊಲಿಗೆ ಬೀಳೊ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ, ತಲೆಗೂ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ .ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ,ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಬೇಡ ಸಾಯಿಸು ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ.
ಇನ್ನೂ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಯಾಳು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SIT ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರ!? ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ 'ಮುಸುಕಧಾರಿ' ಮುಖವಾಡ..?
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.