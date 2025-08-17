English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ‌ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:33 PM IST
  • ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ
  • ಪೋಲಿಸ್ ‌ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿಕೆ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Ketu Effects
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
&quot;ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು&quot;.. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
camera icon10
Bobby Deol
"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ
ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Bad Luck
ನೀವು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಹಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖುಷಿಯಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಮಾಯಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ,ಮನೆಯವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಕೆಟನ್ನು ಮಗು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೌಡಿಗಳ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ‌. ಇದೀಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟ‌ನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಅಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವಿದ್ಯುಮಾನ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 14 ನೇ ತಾರೀಖು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ನುವವರ ಮಗು ಎದುರು ಮನೆಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಬೈದು ಕಳ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಣಬೆ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..! ಇದನ್ನೇ ತಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ.?

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವನ ಮಗ ಆಕಾಶ್  ಮೇಲೆ‌ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸೌಮ್ಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ರಂತೆ. ಸೌಮ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗಾಧರ್ ತಲೆಗೆ ಎಂಟು ಹೊಲಿಗೆ ಬೀಳೊ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ, ತಲೆಗೂ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ .ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ,ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಬೇಡ ಸಾಯಿಸು ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ.

ಇನ್ನೂ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಯಾಳು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಲಿಸ್ ‌ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬಕೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ  ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ SIT ತನಿಖೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರ!? ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ 'ಮುಸುಕಧಾರಿ' ಮುಖವಾಡ..?  

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Bengaluru Crime Newscrime newsLatest Crime News

Trending News