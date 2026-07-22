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Shivajinagar GBA Case: ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

Shivajinagara Footpath Clearance Attack: ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್‌ ಪಡುಕೋಟೆ ಎಂಬಾತ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 22, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:35 AM IST
Shivajinagar GBA Case: ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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