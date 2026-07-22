/Shivajinagar GBA Case: ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್‌; ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

Bengaluru: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ (GBA) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ನೇಮಕವಾಗಿನಿಂದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಫುಟ್ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 21) ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ (Shivajinagar GBA Attack) ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆ ಕೂಡಾ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ!
ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆ ಎಂಬಾತ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಡುಕೋಟೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ!
ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಘಟನೆ ಆದ 10 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ತ್ವರಿತ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ" ಎಂದು ಫೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲು
ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ತೆರವು ವೇಳೆ GBA ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, A1 ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಕುರಿತು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಜಾಗವನ್ನೇ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫುಟ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಹಪ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ 200 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಹಫ್ತಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜೇಬಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಆತನ ಹಿಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸಿ ಜನರನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್, ಯಾವಾಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಫ್ತಾ ಹಣ ತಪ್ಪಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂಗಡಿಗರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದುಡ್ಡಿನಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ.