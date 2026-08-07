/Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು

Namma Metro: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗೂ ಇದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ (Ticket Price Hike) ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಡಚಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (Namma Metro) ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 7) ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ (Green Line Metro) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. BMRCL (ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ) ಆಡಳಿತವು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
10:30ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!
ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರಿಂದ 11:00 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಾದಾವರವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು, ಇಂದು ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಳಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
CMRS ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಾದಾವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. CRRC ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮಾದಾವರ–ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಶವಂತಪುರ–ಮಾದಾವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲೇ ಪರ್ಯಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು, ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.