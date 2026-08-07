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Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು

Bengaluru Metro: ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (Namma Metro) ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್‌ 7) ಗ್ರೀನ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ (Green Line Metro) ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:43 AM IST
Namma Metro: ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ; ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಲೇಬೇಕು

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Prajwal B

Prajwal B

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