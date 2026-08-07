ಬೆಂಗಳೂರು : ಜನರೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾಳೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು! ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂದರೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ನಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ನವೀಕರಣ, ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದುವೇ ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ. ಇನ್ನು ಈ ಮಹಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ನಾಳೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಯೋಗದ ಮುಂದಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತದಾರರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಾಳೆಯ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಚ್ಚರ.