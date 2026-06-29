ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲಿ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಲೆಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಬಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಕಂ ಆಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ, ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದೇ ಇಂದಿನ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ:
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಹಲವು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇದೆ ರೀತಿ ತಂಗುದಾಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆಯೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದೂ ಸಹ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾರ..? ಇಂತಹ ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವರೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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