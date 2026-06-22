Mandya: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಊಬರ್ನಂತಹ (Rapido, Ola, Uber) ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್, ಓಲಾ ಆಟೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ (Auto Drivers Protest) ನೂರಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್-ಓಲಾ ಆಟೋಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್!
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಆಟೋಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರ್ಟಿಓ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಒ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಸೇವೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ ಆಟೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಓಲಾ ಆಟೋಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಚಾಲಕರು, ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯದಿಂದ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್-ಓಲಾ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ-ಓಲಾಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ!
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್-ಓಲಾ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಟೋಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. RTO ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಪಿಡ್ ಬೈಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.