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ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ; Rapido, Ola ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಊಬರ್‌ನಂತಹ (Rapido, Ola, Uber) ಕ್ಯಾಬ್‌ ಸೇವೆಗಳು ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಸೇವೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್‌, ಓಲಾ ಆಟೀಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:29 PM IST
ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ; Rapido, Ola ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ; Rapido, Ola ವಿರುದ್ಧ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
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