/ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ..? ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಂಗಾಲು!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಸ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮದ ಬಿಸಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮುಂದಾ ಗುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿರಂತರ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮುಜುಗರ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯ ದೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾ ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ ಅವರನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾ ಎಂಬ ಮೂರು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನ ತಣಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು” ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿಎಂ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ
ಇನ್ನೂ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ವಂತೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಹೈಕಮಾಂಡ್, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ತರಹ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರ ವನ್ನು ಸಿಎಂ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.