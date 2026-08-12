ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆರೋಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, "ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವೇ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ನಾನು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಡವರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೆ: ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ (SIT) ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಸಚಿವರು: ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪ ತೀರಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಡದಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.