/ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧನ

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಬಿ ಡೇ ಕೇರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ..ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ..ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಆದರೂ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರನ್ನ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು..ಈ ವೇಳೆ ವಿಜಯಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು,ನ್ಯಾಯಾಲಯ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು,ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರ್ ಟೆಕರ್ಸ್ ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮೃಗಿಗಳಾಗಿನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು..ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂದ ನೀರು ಹಾರಿಸಿ, ಕಮೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ,ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ,ಬಾತ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ಐವರು ಮಹಿಳಾ ಕೇರ್ ಟೆಕರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಂಜುಳ,ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ,ಭವಾನಿ,ಸಿಂಧು,ಬಿಂದು ಸೇರಿ ಐವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು..BNS ಮತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು..ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಭವಾನಿ, ಬಿಂದು ಸಿಂಧು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಂಡು ಬರದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಂಜುಳಾ ಎಂಬಾಕೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಕಾ ಡೇ ಕೇರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಸಂಬೆ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ
ಇನ್ನು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸೋ ವೇಳೆ,ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸುಜಾತ ಎಂಬುವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರಯಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ..ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಕೂಡಾ ಇದೆ
.ಸುಜಾತ ಸಹ ಅದೇ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ಲು..ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಜಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು..ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ತನಿಖೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.