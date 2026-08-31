Bangalore businessman Ravi Prakash disappearance case: ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಭಾವಿ ಶಾಸಕ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗಾಗಿ. ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡಿತಾನೆ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಉದ್ಯಮಿ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರ್.ಆರ್.ನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಬಂದವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಧರ ಧರನೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಆತನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈದಕೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೈದುಕುರ್ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ನಡುವಿನ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈದುಕುರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.15 ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ವಾಸದಿಂದ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಮೈದುಕುರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದೊಯ್ಯಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರ ಮೈದುಕುರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ 5ನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕೇಸ್ಗೂ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೈದುಕುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಟಿಟಿಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾಕರ್, ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೊ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾದವ್, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಎರಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲೈನಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಮೈದುಕೂರು ಪೊಲೀಸರು ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ .ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುರಳಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುರಳಿ ಮೇಲೆ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಡೆಯವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು,ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಪಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಲಾಭ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭೂ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ನೋಂದಣಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ, ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಯೇ ಕರೆದೊಯ್ದಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.