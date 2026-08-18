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ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ H1N1 ಆತಂಕ: 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್!

Bangalore high school H1N1: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ H1N1 ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 18, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:35 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ H1N1 ಆತಂಕ: 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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