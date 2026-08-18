/ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ H1N1 ಆತಂಕ: 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ.. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಚಿತ ಜ್ವರ ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎ ವೈರಸ್ನ H1N1 ಉಪವಿಭಾಗವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಶಾಲೆಯ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 21 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ H1N1 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಗರದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ H1N1 ಸೋಂಕು ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. H1N1 ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ A ವೈರಸ್ನ H1N1 ಉಪತಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
H1N1 ಎಂದರೇನು? ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
H1N1 ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ A ವೈರಸ್ನ ಒಂದು ಉಪತಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಹಂದಿ ಜ್ವರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
H1N1ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
*ಏಕಾಏಕಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ
*ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು
*ಗಂಟಲು ನೋವು
*ಮೂಗು ಸೋರುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು
*ತಲೆನೋವು
*ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವು
*ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ
*ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
ಜ್ವರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಸೋಂಕು ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಗು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು.
500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ H1N1 ಸೋಂಕು ಇದೆಯೇ?
500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ H1N1 ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ H1N1 ಸೋಂಕು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಋತುಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈನೋವೈರಸ್, RSV ಮತ್ತು ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ಗಳ ಸೋಂಕುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು H1N1 ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.ಯಾವ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮಗುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಸೋಂಕು ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ?
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ವೈರಸ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
1. ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ:
ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು, ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
2. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸೀನಿನಿಂದ ಹರಡುವಿಕೆ:
ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಕಣಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಇತರರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು.
3. ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಸಂಪರ್ಕ:
ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಮೇಜುಗಳು, ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
4. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಹರಡುವಿಕೆ:
ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಸೋಂಕಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ವೈರಸ್ ಹರಡಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅವಧಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬಹುದು.
5. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ
*ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು:
*ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ
*ಅಸಹಜವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು
*ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎದೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು
*ತುಟಿ ಅಥವಾ ಮುಖ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು
*ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
8ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದಿರುವುದು
*ಅತಿಯಾದ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
*ಗೊಂದಲ, ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಅಸಹಜ ವರ್ತನೆ
ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ತೊಡಕಿನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.
5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಇತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೊಂಕು ತಗುಲಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ನೀಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.H1N1 ವೈರಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು.ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ನಂತಹ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
1. ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ
ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಇತರ ಫ್ಲೂ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆ, ತರಬೇತಿ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರ ನೀಡಿ
ನೀರು, ಸೂಪ್, ORS ಸೇರಿದಂತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀಡಿ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ನೀಡಬಹುದು.
3. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ
ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕಲಿಸಿ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಿ.
ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಮೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಟುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಜ್ವರದ ಲಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಋತುಮಾನದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ವಿರುದ್ಧದ ಲಸಿಕೆ H1N1 ಸೇರಿದಂತೆ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ತಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ H1N1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವೇ?
ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ H1N1 ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಭಯ ಬೇಡ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ H1N1 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.ಪೋಷಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ದ್ರವಾಹಾರ, ಉತ್ತಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, H1N1 ಸೋಂಕಿನ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ನೀಡದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ.