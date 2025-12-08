ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದಾದ್ರು ಏನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಪುಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೇ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ..ಈ ಬಾಲಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೌಂಟುಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಬಾಲಕ ಕೂಡ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಸುಧಾ, ತಾಯಿ..ಮುದ್ದಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ 14 ವರ್ಷದ ಮೌನೀಶ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಮೂವರು ತಾವಕೆರೆಯ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಸುಧಾ ಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ..ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸುಧಾ, ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಮೌನೀಶ್, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಮಗಳು ಕೆಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾವಕೆರೆಯ ಎರಡನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಮೂವರ ಮರಣ ಕೊಲೆಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೂ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್! ಅಷ್ಟಕ್ಕು ಆಗಿದ್ದೇನು ?