/ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕರಡು ನಿಯಮ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1.28 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 15–20 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳು ಹೊರರಾಜ್ಯ/ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಕಾಲ ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದೀಗ 2021 ರ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಡಿಮೆ ರಸ್ತೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಟ್ಟಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾದಚಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ: GBA
ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಸತಿ ಬೀದಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಜಿಬಿಎ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಬಾರದು. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದವರ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಇದ್ದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಇದೆ. ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಗಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಆಗಿನ ಡಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿಯ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು GBA ಉಲ್ಲೇಖ
* ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
* ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
* ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ GBA ಕಳವಳ
* ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ
* ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರದ್ದೇ ಎಂದು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:
* ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
* ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ
* ರಸ್ತೆಯೇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ:
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ದೀರ್ಘಾವಧಿ ರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ:
* ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ
ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ:
* ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಡಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕರಡು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ
* ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದಾಯದ ಬಳಕೆ:
* ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
* ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶ
* ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
2021ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ ಆಧಾರ:
* 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕರಡು ನಿಯಮ ರಚನೆ
* 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ DULT ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ
* 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ BBMPಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ
* ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ: GBA
* ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ರೂಪುರೇಷೆ
* GBA, DULT, DTCP, BDA, BMRCL, BMTC ಮತ್ತು K-RIDE ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಕರಡು ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆ ಆಹ್ವಾನ:
* ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಕರಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
* ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2026ರೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿ
* ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ.