ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟಣೆಯ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ (ORR) ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹450 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯು-ಟರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ೩ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ (ಟ್ರಯಲ್) ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಬಳಿಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 10 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಹೈರೈಸ್ ಪಾದಚಾರಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಫುಟ್ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೇ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾದರೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ₹450 ಕೋಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ಲೆವೆಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಯು-ಟರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ (ಟ್ರಯಲ್) ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಾದಚಾರಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: 10 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಹೈರೈಸ್ ಪಾದಚಾರಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್, ಫುಟ್ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 10–12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವಿಗೆ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಇತರೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದರೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏಕೀಕೃತ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. IT ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೂ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.