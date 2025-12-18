English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಪಬ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾ...?

ಪಬ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾ...?

Banglore pub: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಬ್ ಗಲಾಟೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ  ಆಪ್ತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ತೋರಿರೋದಾಗಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:30 PM IST
  • ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
  • ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರ ಬಳಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ ಕೀಟಲೆ

Trending Photos

EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPS Pension hike
EPS-95 ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ₹7,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾ
camera icon6
Shukra Aditya Yoga
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾ
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
camera icon6
Lakshmi Nivasa serial update
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
camera icon5
paneer good for health
ಪನೀರ್‌ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಗೊತ್ತಾ..?
ಪಬ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾ...?

Banglore pub: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೀಟಲೆ ಹಾಗೂ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಭಾವಿಯ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್' ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವತಿಯರ ಬಳಿ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿ  ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯುವತಿಯರು ನಂಬರ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಯುವತಿಯರು ಎಂದು ಸಹ ನೋಡದೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಂತ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವುದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡ ದರ್ಶನ್ ಟ್ರಯಲ್..ಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಈ ಘಟನೆ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಯುವತಿಯರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಕುಡಿತದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದ ಚೌಟ್ರಿ ಉಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಆರ್‌ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 'ಚೌಟ್ರಿ ಉಮೇಶ್' ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ ಈತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಾಮೀನು ದೊರೆತ 24 ದಿನದ ಬಳಿಕ ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ರೀಲಿಸ್- ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದ ಚಿನ್ನಯ್ಯ  
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Banglore pub harassment in lady

Trending News