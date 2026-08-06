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  • /ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು.. ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ವಂಚನೆ!

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು.. ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ವಂಚನೆ!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ರೈಸರ್ ಜಗದೀಶ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗದರಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 06, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:24 PM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು.. ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ವಂಚನೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು.. ಅದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಲು ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ವಂಚನೆ!
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