Gold loan Fraud in Bangalore: ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋಬ್ಬ ಆಸಾಮಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ಉಂಡೆನಾಮ ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕಾಮನ್. ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬಾತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಾಡಲು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಳ್ಳತೋಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ನಾಗೇಶ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೂರ ಜನ ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಖತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರಂತೆ ನಾಗೇಶ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕರೆತಂದು ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಡವೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಜಗದೀಶನ ಆಟ ಶುರುವಾಗಯತ್ತೆ. ಇದೇ ಜಗದೀಶ ನಾಗೇಶನಿಗೆ ನಕಲು ಒಡವೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
ಇದೇ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ನಾಗೇಶ ಖಾತೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರೈಸರ್ ಜಗದೀಶ ಚಿನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಕಲಿ ಒಡೆವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನಾಗೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಅಪ್ರೈಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು 15 ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟು ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ವಂಚಕರ ಆಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ರೈಸರ್ ಜಗದೀಶ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗದರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ವಂಚನೆ ಬಲೆ ಎಳೆದ ಜಗದೀಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಉದ್ಯಮ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬಾತನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಡವಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಂ 9 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ 13 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಜಗದೀಶ್ ರಿಂದ 1.5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಪೀಣ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಜಗದೀಶ್, ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.