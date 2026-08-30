/ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ 1 ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದ್ರು : ಹೊರಟ್ಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಹೊರಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ತರಿಸಿ, ತಾವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈ 24ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು, ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಆರೋಪ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಖುದ್ದು ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ನಂತ್ರ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಶಿರೋನಾಮೆಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ತರಲು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ತಾವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ರಾಜಿನಾಮೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಟಿ ತೀರಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು, ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಕುಳಿತು, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇದೀಗ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಹೊರಟ್ಟಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.