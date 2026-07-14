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BBMP: ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌; ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ!

Jakkasandra: ಕೋರಮಂಗಲದ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್‌ 173 ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮೂಲಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 10,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:52 PM IST
BBMP: ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌; ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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