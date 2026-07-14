/BBMP: ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್‌; ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತು 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ!

Bengaluru: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಊಬರ್, ಓಲಾದಂತಹ (Rapido, Uber, Ola) ಸೇವೆಗಳು ಜನರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ, ಪೊಲೀಸರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಲು ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಊಬರ್ಗಳಿಂದ ಆಟೋ, ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸವನ್ನು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ (Garbage Disposal) ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಸದ ವಾಹನಗಳು ಬಂದರೂ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ 173 ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮೂಲಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 10,000 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮೂಲಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಯತ್ನ!
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BBMP) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 173 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಸ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಟೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲು
ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಸದ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಚಾಲಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಈಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಸವನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅನುಸರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.