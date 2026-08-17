ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆಡಲಾಗಿರುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಬೃಹತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ 279 ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (Planting Sites) ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ನಿರಂತರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (NGOs) ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಡುತೋಪಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮರ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಸಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೇಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಫಲಕ (Name Board) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಮರುಪೂರಣ, ಹಾಳಾದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳ ಸುತ್ತ ‘ಸಾಯಿಲ್ ವರ್ಕ್’ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ‘ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್’ (Post-Planting Portal) ಒಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮರುಪೂರಣ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು (United Way of Bengaluru) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ‘ಸೇ ಟ್ರೀಸ್’ (SayTrees) ಎನ್ಜಿಒ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಿಡಗಳ ಮರುನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಜಿಒಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ Voluntary Programme ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.