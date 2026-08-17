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15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ!

ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಡುತೋಪಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರ ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಮರ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 17, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:21 PM IST
15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್: ಎನ್‌ಜಿಒಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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