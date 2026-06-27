/ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಡಿಎ: ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, 15 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಡಬಲ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ 517ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಎಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ದಿನ 15 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ:
ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. 631 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 10.7ಕಿಮೀ ಉದ್ದ 100ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಿರೋ ರಸ್ತೆಯು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಟೋಲ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದೆ.
ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
- ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
- ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫುಟ್ಪಾತ್
- ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ
- ಮಳೆನೀರು ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಶೇ. 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
- ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್
- 100 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆ
- ಒಟ್ಟು 10 ಪಥಗಳ ಸಂಚಾರ
- ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು
- 13 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು
- 11 ಬ್ರಿಡ್ಜ್, 270 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟನಲ್
ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಮೆರುಗು:
ಬಿಡಿಎ ಒಂದೇ ದಿನ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಜನಪರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೀಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
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