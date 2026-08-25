Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕದ್ದ‌ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ.. ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳ

ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕದ್ದ‌ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ.. ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳ

ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು‌ ವಾಸವಿದ್ದನು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 25, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:13 PM IST
ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕದ್ದ‌ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ.. ಕೊನೆಗೂ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KPS ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ 2500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ.. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ!
2
3
4
5