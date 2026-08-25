Begur police arrest accused Sivarasan for theft of gold, silver: ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕದ್ದ ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಳ್ಳರು ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಈ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೂಲತ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಆರೋಪಿ ಶಿವರಸನ್ (34) ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈತನು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದನು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಯಾರು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಂಟಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೂ ಸದ್ಯ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದಲೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು ಆಗಿವೆ.
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈತನ ಮೊದಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈತನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್, ರಾಮೂರ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿ 2, ಆಲವಹಳ್ಳಿ 1, ಹನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1, ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ 1 ಮನೆಗಳ್ಳತನವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಶಿವರಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಶಿವರಸನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 196 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 4 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 36 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಳ್ಳನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನವೇ ಬಂಧಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಶಿವರಸನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.