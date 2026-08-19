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Bengaluru Crime: ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ; ಕೊ+ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಊಟದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...

Written ByPrajwal B
Published: Aug 19, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:17 PM IST
Bengaluru Crime: ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ; ಕೊ+ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

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Prajwal B

Prajwal B

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