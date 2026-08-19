/Bengaluru Crime: ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ; ಕೊ+ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ!

Bengaluru Murder Case: ಕೊ+ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ನಂಬಲೇ ಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಾಗಿ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಊಟದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...
ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊ+ಲೆ!
ಹೌದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ಕತ್ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆಯಾದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಗರದ ಆರ್ಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವನಾದ ಬರ್ಕತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ಮೂಲದ ಸೀನಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಸೀನಪ್ಪನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
RMC ಯಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರ ಬಳಿ ಬರ್ಕತ್ ಮತ್ತು ಸೀನಪ್ಪ ಅವರು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಬರ್ಕತ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತುಮಕೂರಿನ ಮಧುಗಿರಿ ಮೂಲದ ಸೀನಪ್ಪ. ಅಸಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸೀನಪ್ಪ ಬರ್ಕತ್ ಬಳಿ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬರ್ಕತ್ ನೀರು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸದಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಗಲಾಟೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಸೀನಪ್ಪ ಚಾಕು ಹೊರತೆಗೆದು ಬರ್ಕತ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರ್ಕತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟನು. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸೀನಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದು, ಬಲೆ ಬೀಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಸೀನಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಖಾಕಿ ಪಡೆ, ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಸೀನಪ್ಪನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. RMC ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.