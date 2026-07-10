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Bengaluru Abandoned Vehicles: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ! ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

Bengaluru Traffic: ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:43 AM IST
Bengaluru Abandoned Vehicles: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ! ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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