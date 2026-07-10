/Bengaluru Abandoned Vehicles: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಮುಕ್ತಿ! ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ನೇಮಕವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು (ಜು.10) ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:45 ಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ತಂಡಗಳು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಶಿಫಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಾಹನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅನಾಥ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಬಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 5 ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವಾಹನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
ಸಚಿವರ ಆದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವೀಲ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ, 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆ ನಂತರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಕಾಯ್ದೆ-2024ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 324 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ "ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಪ್ ಲಾಂಚ್!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮನೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಆಪ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ Public Eye App ಮೂಲಕ ನೀವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು Public Eye App ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.