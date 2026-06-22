Bengaluru: ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ (Traffic Rules) ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ರಕ್ಷಕನೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದೆ ಒಂದು ಶೋಕಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಫೋನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು (Traffic Fines) ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಒಂದೇ ವಾಹನವೊಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು, ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,17,750 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಡ ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ!
KA04 KJ 9629 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳದ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,17,750 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ದಂಡ ಕಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ, ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಫೈನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
100 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗದ ಬೈಕ್ ಸವಾರ!
ಅತ್ತ ಆಕ್ಟಿವಾ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಾಜಾಜಿನರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಛರಿಯ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದಂಡ ಪಾವತಿಸದೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ತಲೆಮರೆಸಿಕಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಲು ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸವಾರ, ಆತನೇ ಬಂದು ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂಚಾರ ದಂಡಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 10 ರವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.