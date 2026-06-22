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  • / Shocking Traffic Fine: 30 ಸಾವಿರನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೇಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ! ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

Shocking Traffic Fine: 30 ಸಾವಿರನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೇಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ! ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ


Traffic Fine: ಆ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,17,750 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಂಡ ಕಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:11 PM IST
Shocking Traffic Fine: 30 ಸಾವಿರನೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ ಆಕ್ಟಿವಾ ಮೇಲಿದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಂಡ! ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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