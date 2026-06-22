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  • /Actress Arrest: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌; ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ವಂಚಕಿ ಅಂದರ್‌!

Actress Arrest: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌; ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ವಂಚಕಿ ಅಂದರ್‌!

ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನೇ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ ವಂಚಕಿ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವನಿತಾ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 22, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:26 PM IST
Actress Arrest: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌; ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ವಂಚಕಿ ಅಂದರ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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