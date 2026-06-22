Actress Arrest: ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನೇ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾ ವಂಚಕಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (Social Media) ಮೂಲಕ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವನಿತಾ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ವನಿತಾಳನ್ನು (Actress Vanitha) ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇವಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಇವಳ ವಂಚನೆಯ ಮಹಾ ನಾಟಕ, ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಎಂಬುದೇ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದ ವಂಚಕಿ ನಟಿ ವನಿತಾ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
ವಂಚಕಿ ನಟಿ ವನಿತಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹದ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆ ನಂತರವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ವಂಚಕಿ ವನಿತಾಳ ಹೊಸ ಕಥೆ. ತಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ಮಹಾ 'ವಂಚಕಿ'. ಹಣ ನೀಡಲು ಬರುವ ದೂರುದಾರರಿಗೆ, ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಗದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಒಡವೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಗಂಡನಂತೆ ನಟಿಸಲು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
ದೂರುದಾರರು ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಪಡದಂತೆ, ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಈ ವನಿತಾ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುವುದೇ ಈ ವಂಚಕಿಯ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ಹಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ದೂರು ನೀಡಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ, ನಟಿ ವನಿತಾಳನ್ನು ನಂಬಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಗೋವಿಂದ ರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವನಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ವನಿತಾಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.