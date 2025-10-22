ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಂದಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಯನ್ನೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ೧೦೦ ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ... ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ...
ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?
* ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 75 ರಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ.. 103 ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ
* ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 51_ ರಿಂದ 101ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ 51 ರಿಂದ 100ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ
* ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 101 ರಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ 51 ರಿಂದ 101ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 50ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ
* ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ 101 ರಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* ಕಸ್ತೂರಿನಗರದಲ್ಲಿ 101 ರಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
* ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ 101 ರಿಂದ 200ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
* ಮೈಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ 201 ರಿಂದ 300_ ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಇನ್ನು ಪಟಾಕಿ ಹೊಗೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಿದೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಲು ಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ.. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ