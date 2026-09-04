Bengaluru Airport Luxury Service: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (KIA) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ Wake-up Call ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಮಾನದ Boarding Gateವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಯೋಜನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಲಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚೆಕ್ಇನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್..
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹಲವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು, ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ಇನ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ WAKE UP ಕಾಲ್.. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕಾರ್
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ Wake-up Call ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಮೋಸಿನ್ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಮಾನ ತಪ್ಪುವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಿನ್ನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆ ನೀಡೋಕೆ ಚಿಂತನೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆಯ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಹುತೇಕ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ KIA
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಯನ್ನ Door-to-Door ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ವೇಕ್-ಅಪ್ ಕಾಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚೆಕ್-ಇನ್, ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಹಾಯ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಲಗೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ.. ಏನಿದು ಸೇವೆ?
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎದುರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಚೆಕ್ಇನ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ.
ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಚಿಂತನೆ..
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆ ಸದ್ಯ ಯೋಜನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸೇವೆಯ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪ, ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆ?
* ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ (Wake-up call) ಮಾಡಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ
* ಬಳಿಕ ಲೈಮೋಸಿನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಅವರ ಮನೆ/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
* ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಲಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
* ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಕು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ
* ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ವಿಮಾನ ಏರುವ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ
* ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಥವಾ ದುಬೈನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಥಳಗಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್
* ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಹನದವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
* ಸದ್ಯ ಇದು ಯೋಜನಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೂ BLR pulse app ಮೂಲಕ ಕೆಲ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ
ಈ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿರುವವರು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೆ ಸಾಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಲಿದೆ.