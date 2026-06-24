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  • /ಹೊಸಬರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! 35 ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹3,000 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್!

ಹೊಸಬರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! 35 ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹3,000 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 16-18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಹೊಸೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು SMVT ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:00 PM IST
ಹೊಸಬರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! 35 ಕಿ.ಮೀಗೆ ₹3,000 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್!
Image Credit: ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Grok AI)

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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