ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೊಸಬರನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಗಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಕುರಿತಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು 16-18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಹೊಸೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು SMVT ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಲಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ವರಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
Bangalore auto walas are brutal to innocent people!
Hoping to earn their livelihood, two young boys from a village just reached SMVT railway station. They took an auto to Attibele as they wanted to go to Hosur.
After the ride, the auto driver demanded ₹3000 just for 35 km???…
— Sanu (@SanuThink) June 22, 2026
ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಯುವಕರು ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತರಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯುವಕರು ಟೆಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಆತ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುವಕರು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ತಲುಪಲು ಒಟ್ಟು ₹2,400 ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಸಾನು' ಹೆಸರಿನ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಚಾಲಕನನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಇಡೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಿತಿಮೀರಿ ಹಣ ಕೇಳುವುದು, ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಪ್ಪುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.