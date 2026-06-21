Bengaluru Fraud Case: ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಮ್ (Digital Crime) ವರದಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪೀಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೀಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 2.66 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (Axis Bank Mangager) ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಈತನ ಸಹಚರರಾದ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೂನ್ 25ರವರೆಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆಯಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾಲೀಕರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್!
ದೂರುದಾರ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರು ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರಿನ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಶಾಖೆಯ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಕಂಪೆನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿದ್ದ ವಿನೋದ್, ದೂರುದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವಿನೋದ್, ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 25 ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ಬಿಸೆನೆಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಮೀಷನ್ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನೋದ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಪಡದೆ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ 2.66 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಆರ್ ಟಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಬುವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಹಣ ನೀಡಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಬಿಸೆನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.