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  • /Bengaluru: 30 ಕೋಟಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌; ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌

Bengaluru: 30 ಕೋಟಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌; ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌

ಲಾಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಮೀಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 2.66 ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 21, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:34 PM IST
Bengaluru: 30 ಕೋಟಿ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌; ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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