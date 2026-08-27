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Bengaluru: ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

GBA: ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ (Empty Plot) ಜಿಬಿಎ (GBA) ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 27, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:11 PM IST
Bengaluru: ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

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Prajwal B

Prajwal B

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