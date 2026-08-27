/Bengaluru: ಸೈಟ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್; ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

Bengaluru: ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ (Empty Plot) ಜಿಬಿಎ (GBA) ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಹೌದು, ಇಂದು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಜಿಸಿಬಿ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಕ್ಲೀಮ್ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು .ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ನಾವು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30% ರಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರು ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಜನರು ಕೊಡಲ್ಲ.. ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ದಿನನಿತ್ಯ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಹಾಗು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಳೆ ಬೆಳೆದು, ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಓನರ್ ಗಳ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ GBA 67,1152 ಟನ್ ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡಿಎ 52,321 ಟನ್ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ 15888 ಡೆಡ್ ಪೋಲ್ ಹಾಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ..ಮೆಟ್ರೋ 2143 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ..ಕೆ ರೈಡ್ ಹಾಗು ಕೆಐಎಡಿಬಿ 2880 ಟನ್ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ 22 732 ಟನ್ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾವು ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ.. ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್, ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕಸ ತೆಗೆದು 25 km ಹೊರಗೆ ಖ್ವಾರಿ ಪಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಜಿಬಿಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೇ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ರು ..
ಇನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರೀಸ್, ಬಿಡಿಎ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಬಿಡಿಎ ಜನರಿಗೆ ಸೈಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು. ಆದರೆ ಜನ ಮನೆ ಕಟ್ಟದೇ ಹಾಗೇ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಟ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಜನರು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸಿ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಡಿದೆ .. 30 ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ.. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಮಾಲೀಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರೋ ಜಿಬಿಎ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಸ ಸುಡುವುದಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪದ್ಮನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಸೈಟ್ಗಳು,BTM ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ 5 ನಿವೇಶನಗಳು, ಜಯನಗರದಲ್ಲೂ 5 ಸೈಟ್ಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 5 ನಿವೇಶನಗಳು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ 5 ಸೈಟ್ಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 30 ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ದ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಜಿಬಿಎ ತಾನೇ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವೆಚ್ಚ ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ..ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.