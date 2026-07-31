/Boy Missing: ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಾಲಕ; 4 ದಿನವಾದರೂ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ, ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ

Bengaluru: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೀನುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ (Boy Missing). ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಅಕ್ವೇರಿಯಾಂ ಫಿಶ್ ಸಾಕಲು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನನೊಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಾಲಕ!
ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನು ಸಾಕುವ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬಾತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಿಶೋರ್ ಮನೆಗೊಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನು ತಂದಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಕಿಶೋರ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೊಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಗ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮಗ ಕಿಶೋರ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು, ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದರೂ ಬಾಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.