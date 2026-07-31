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Boy Missing: ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಾಲಕ; 4 ದಿನವಾದರೂ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ, ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ

Missing Case: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ (Boy Missing). ಹೌದು, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ (Bengaluru) ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯ ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:37 AM IST
Boy Missing: ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೀನಿಗಾಗಿ ಮನೆ ತೊರೆದ ಬಾಲಕ; 4 ದಿನವಾದರೂ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ, ಪೋಷಕರ ಆತಂಕ

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Prajwal B

Prajwal B

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