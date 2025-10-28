English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆತ ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಫ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್. ಎಂದಿನಂತೆ ಮೊನ್ನೆ ಆರ್‌ಟಿ ನಗರ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎದುರಾದ ತಕ್ಷಣ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಕಾಮುಕ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅಂದರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:26 PM IST
    • ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ...
    • ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ನಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ ರಾವ್ ಪವಾರ್, ಆರ್‌ಟಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈತ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಪುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಆರೋಪಿ‌ ಕುಮಾರ ರಾವ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಟಿ ನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗಿರೋದಿಷ್ಟು ಅವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕೆಯ ಮೈಮುಟ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕ‌ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 

ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಾಡೆಲ್ ಆತನನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ‌ ನಂತರ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಪೋಷಕರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗನನ್ನ‌ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದುವ ವೇಳೆಯೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದನಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮೂಲದ ಈ‌ ಮಾಡೆಲ್ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ‌ ಹಿಂದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಆರ್‌ಟಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ‌ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತು ತೋರಿದ ದುರ್ವತನೆಯಿಂದ ಈಗ ಜೈಲು ಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Brazilian modelbengaluru Brazilian modelblinkit delivery boyBengaluru newsBlinkit delivery agent

