One City One Fare: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಎದುರಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ದರ ವಸೂಲಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಎಫ್ಸಿ (FC)ಗೆ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ದರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ದರ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ದರವೆಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆಯಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ‘ಒನ್ ಸಿಟಿ ಒನ್ ಫೇರ್’ ನಿಯಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ದರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೂ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ (Registration) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Fitness Certificate) ನವೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೂ ಫೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಡಬಲ್ ಹಣ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.