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  • /ಮಗು, ಗಂಡನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಪ್ರಿಯಕರನ ಹೆಸರು ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಹರಿಣಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌!

ಮಗು, ಗಂಡನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಪ್ರಿಯಕರನ ಹೆಸರು ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಹರಿಣಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌!

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಿಸಿಟವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ್ ದಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರೂ, ಬಾತ್ ರೂಂವರೆಗೂ ತಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.

Written ByBhimappa
Published: Aug 20, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:09 PM IST
ಮಗು, ಗಂಡನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಪ್ರಿಯಕರನ ಹೆಸರು ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಹರಿಣಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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