/ಮಗು, ಗಂಡನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಪ್ರಿಯಕರನ ಹೆಸರು ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಹರಿಣಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌!

Bengaluru Chikkabanavara police investigate wife: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಈಗೀಗ ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಕೊಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪತ್ನಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆ ಹರಿಣಿ ಎಂಬಾಕೆ ಗಂಡ ಅಭಿನಂದನ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ಯದುವೀರ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಮಹಿಳೆಯ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ಚ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್, ಮಹಿಳೆ ಕ್ರೈಂ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಥೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹರಿಣಿ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಂ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಂತಕರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೈಂ ಸೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕರು!
ಹರಿಣಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗಂಡನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆಗೆ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು?, ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದು? ಹೀಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು
ಇದರಲ್ಲಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರಿಣಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಪ್ರಿಯಕರನ ಬಹುತೇಕ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿವೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆ ನೋವಿನಿಂದ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕರು, ಹೃದಯಾಘಾತದ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಾವು ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಿಸಿಟವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ್ ದಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದರೂ, ಬಾತ್ ರೂಂವರೆಗೂ ತಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಹರಿಣಿ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಅಭಿನಂದನ್ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೃತ್ಯ ಹೇಳಿ ಬಿಡುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮನ ಹತ್ಯೆ.!
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀರಾಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಮಗು ಯದುವೀರ್ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಹರಿಣಿ ಅಸಲಿಗೆ ಮಗು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಕೊಲೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮಗುವನ್ನ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಹರಿಣಿ ಗದರಿಸಿದ್ದಳು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಲು ಗದರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರ ಮಗು ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯೇ ದಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಸೀನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ತಂದೆ ಹೃದಾಯಾಘಾತದಿಂದ ಮಂಚದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಅಭಿನಂದನ್ ಶವವನ್ನು ಹಂತಕರು ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮಗು ಕೂಡ ಸಾವು ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಆರ್.ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.