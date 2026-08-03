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Bengaluru Crime: ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru Banner Crime: ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿದೆ (Banner Crime). ಇನ್ನು ಯುವಕ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:08 PM IST
Bengaluru Crime: ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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