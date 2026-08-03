/Bengaluru Crime: ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ (Bengaluru Banner Rules) ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿಯೂ, ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿದೆ (Banner Crime). ಇನ್ನು ಯುವಕ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಲಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮನ ಸಾವು ನೆನೆದು ಅಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಘರ್ಷಣೆ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿದಿರುವ ವಿವಾದ, ಇಂದು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ..
ಹೌದು, ಅದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಲೇಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 27 ರಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೂಂ ಸೇರಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ಘನಘೋರವೇ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀರೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಸೈಡ್ ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದ್ರಾ ಪೊಲೀಸರು.?
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್. ಹೌದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಅದೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೊ ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಮಾತನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದ ಆತ 27 ರಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಪೊಲೀಸರು ನಿನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಪ್ಪಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ರುಬ್ಬುಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನೀವ್ ನೀವೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಂತೆ. ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇವ್ರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಓರ್ವನ ಜೀವವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತೆರವು ಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.