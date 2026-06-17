Small Business Calls Shop Bandh On June 18th: ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ಇದೇ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 18, 2026) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಹಾವಳಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪೋಲೀಸರು, ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಟ್ರಕ್ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಬೇಕು, ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಂದೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ರೌಡಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದೇ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ:
ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಫೆಕ್ಟ್:
ಜೂನ್ 18, ಗುರುವಾರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿ, ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 58 ಸಾವಿರ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಾಲು, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಬಿಸ್ಕಟ್, ಬ್ರೆಡ್, ಬನ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.