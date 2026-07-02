ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅರಿವೂ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದರ ಕರಾಳತೆ..
ಹೌದು.. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ (Capgemini daycare) ಆವರಣದ 'ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್' ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆಯಾಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ನ 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ (HAL) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು, ಇಂತಹ ಡೇಕೇರ್ ಅಥವಾ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ..
FIR Copy
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿವೆ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯಗಳು: ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದು, ಹಠ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ, ಹಾಗಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಹೆದರಿಸುವ ವಿಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟಾಯ್ಲಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತು, ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 'ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್' ಸೆಂಟರ್ ಆಯಾಗಳು.. ಪಾಪ ನೋವು ತಾಳಲಾದರೆ, ಭಯದಿಂದ, ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕರುಳು ಕಿವುಚುವಂತಿವೆ..
ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೂರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ವಿಷಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ: ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಐವರು ಆರೋಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಮತ್ತು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (Juvenile Justice Act) ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಘಾತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ..