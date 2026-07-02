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ಬೇಬಿ ಕೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ! 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು

Bengaluru Daycare incident : ಪೋಷಕರೇ..! ಬೇಬಿ ಕೇರ್‌ ಅಥವಾ ಡೇಕೇರ್‌ಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ, ಗಾರ್ಡನ್‌ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತರಾ..? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ.. ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 02, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:25 PM IST
ಬೇಬಿ ಕೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ! 5 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲು
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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