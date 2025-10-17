English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾಲೇಜ್ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರೆಸ್ಟ್.!

ಕಾಲೇಜ್ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರೆಸ್ಟ್.!

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಒಳಗಡೆ ಹೇಯಾ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:20 PM IST
    • ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ
    • ಏಳನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಆರೋಪಿ
    • ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಕಾಲೇಜ್ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರೆಸ್ಟ್.!

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಳನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರೋ ಸಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. 

ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಂಕಾಗಿ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಯುವತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡನಿಂದ ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೋಷಕರು ಜೀವನ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹನುಮಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲಾ-‌ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

College rape casePrivate collegerape case in campusbengaluru engineer studentbengalurinalli vidyarthini mele rape

