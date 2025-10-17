ಕಾಲೇಜ್ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರೆಸ್ಟ್.!

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಳನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರೋ ಸಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದರು.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮಂಕಾಗಿ ಇದ್ದುದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಯುವತಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಆಕೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡನಿಂದ ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೋಷಕರು ಜೀವನ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹನುಮಂತ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಜೀವನ್ ಗೌಡ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.