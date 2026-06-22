ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಕಲಿ ಸಾಧುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನೇ ಎಗರಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಗ ಸಾಧು ವೇಷದಾರಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲ.ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೊ ಜನರೇ ಇವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ನಕಲಿ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳು ವಿಜಯನಗರದ ಆರ್ಪಿಸಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅರುಣ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಎಂಬುವರೇ ಈ ನಕಲಿ ಸಾಧುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದವರು. ಅರುಣ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅವರ ಬಳಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಈ ಖದೀಮರು,ತಾವು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇವ್ರ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಯಾಮಾರಿದ ಅರುಣ್ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಸಾಧುಗಳು,ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಹಣೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅರುಣ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಉಂಗುರಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ನಂತರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಂಗುರ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಅದರ ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಮಂತ್ರದ ಪವರ್ ತೋರಿಸಿದ ಖದೀಮರು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಉಂಗುರ ಎಗರಿಸಿದ ವಿಷಯ ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ , ಕೈನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಇಲ್ಲದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ತಾನು ನಕಲಿ ಸಾಧುಗಳಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ಅರುಣ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಕೂಡಲೇ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಕಲಿ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುಗ ಕಾರಣ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ಒಳಿತು.
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