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ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ -ಮಗ!.. 10ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲೀಕ

fraud through nobroker: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 11, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:02 AM IST
ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ -ಮಗ!.. 10ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲೀಕ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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