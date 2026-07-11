/ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ -ಮಗ!.. 10ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲೀಕ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀದ್ದಿರಾ.?ಬ್ರೋಕರ್ ನಂಬಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗೆ, ಲೀಸ್ ಗೆ ತಗೋತೀರಾ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ..?ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹುಷರಾಗೀರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮನೇ ಮಾಲೀಕ ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಓನರ್ ನಾನೇ ಅಂದು ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ದಿವಾಕರ ಎಂಬಾತ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಅಕ್ಷಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖನಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ 27ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಡೆದು ದಿವಾಕರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಮಾರನೇ ದಿನ ಆರ್ ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಓಕೆ ಅನ್ಕೋಂಡು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುವಾಗ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಈ ಮನೆಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಮನೆ ಓನರ್ ಯೂರೋಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..ಹಣ ಪಡೆದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ..
ಸದ್ಯ ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಂಚನೆಗೆ ನೊಂದ ತಾಯಿ ಮಗ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಕೊಡೊದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವ ಎಂದು ಆರೋಪಿಯ ಪರಾನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದಿವಾಕರ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಕಟುತ್ತಾ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಂತ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.