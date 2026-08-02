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Bengaluru Crime: ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌; ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌


Dating App Fraud: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್‌ನ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಆಮಿಷವೊಂಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಬಂಗಾರ ದರೋಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ ಒಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 02, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:06 PM IST
Bengaluru Crime: ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌; ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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