/Bengaluru Crime: ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನ ದೋಚಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್‌; ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದರ್‌

Bengaluru Fraud Case: ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ನ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಆಮಿಷವೊಂಡಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಬಂಗಾರ ದರೋಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶಾಲ್ (18), ಅಜಯ್ (19), ಸೂರ್ಯ (19) ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ (22) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ದರೋಡೆ
ಆರು ಜನರ ಖತರ್ನಾಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯುವಕರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧದ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸದೇ, ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಆನೇಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ನಂತರ, ಯುವಕರನ್ನುನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲ ದಿನ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ನಗನಾಣ್ಯ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.