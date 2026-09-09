BMTC Electric Buses: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಗಳ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 200 ಹೊಸ ಎಸಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಮೀಸಲಿಡಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ‘ಫಸ್ಟ್ ಮೈಲ್’ ಹಾಗೂ ‘ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್’ ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ 4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ 200 ಎಸಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಆಟೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 200 ಎಸಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ
ಹೊಸ ಮಿನಿ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೊಸ ಎಸಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಯೋಜನೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಮಿನಿ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯೂ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಮ್ಮ BMTC ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ 2.0
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ‘ನಮ್ಮ BMTC ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ 2.0’ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ಸಮೀಪದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ಹೊಸ ಎಸಿ ಮಿನಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ—ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ‘ಮೆಟ್ರೋ + ಬಿಎಂಟಿಸಿ’ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.