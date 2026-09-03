/ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; ಮನೆ ಮುಂದೆ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ GBA ಬ್ರೇಕ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿನಾ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಟೆನ್ಶನ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ..ಇತ್ತ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಯಕೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಬೀಳುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ..ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ನಗರದಲ್ಲಿ GBA ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ತಂದರು ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂದು, ಆದ್ರೆ GBA ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತು, ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು..
ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರ ಒಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ..
ಇತ್ತ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವಗಳಲ್ಲಿ 5% ಜಾಗವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದಲೂ ಈ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಧೇಯಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗ ೫% ಬಳಕೆ ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, 21,22,23 ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಸಾದ್ಯತೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಕೊಂಚ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ...GBA ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು.. ಇವುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.